Nordrhein-westfalen Einsatzzahlen im Kölner Karneval fast auf Vor-Corona-Niveau Von dpa | 02.03.2022, 20:23 Uhr

Die Einsatzzahlen der Kölner Polizei haben sich an den Karnevalstagen wieder dem Vor-Corona-Niveau angenähert. 2021 war nach der Absage sämtlicher Karnevalsveranstaltungen noch ein deutlicher Kriminalitätsrückgang verzeichnet worden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Laut einer vorläufigen Bilanz wurden von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch 2022 insgesamt 1008 Einsätze gezählt. 2021 waren es nur 18, 2020 jedoch 1102. 80 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. 2020 waren es 153.