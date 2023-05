Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Einsatzkräfte stoßen in brennendem Haus auf Drogenplantage Von dpa | 25.05.2023, 18:57 Uhr

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus sind Einsatzkräfte in Leverkusen zufällig auf eine professionelle Drogenplantage gestoßen. In einem Anbau wuchsen etwa 200 Marihuana-Pflanzen. Nachbarn hatten am Donnerstagmorgen die Feuerwehr gerufen, weil dichter Rauch aus dem Wohnhaus kam. Die Einsatzkräfte brachten eine 88-jährige Bewohnerin und ihren 44-jährigen Sohn in Sicherheit und löschten die Flammen. Als die Polizei anschließend nach der Brandursache suchte, stieß sie auf die Marihuana-Plantage. Nun werde ermittelt, wer die illegalen Pflanzen angebaut habe, teilte die Polizei mit.