Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Augustdorf Einsatzkräfte entdecken bei Hausbrand lebloses Ehepaar Von dpa | 06.12.2022, 11:43 Uhr

Bei einem Hausbrand in Augustdorf bei Bielefeld haben Einsatzkräfte ein lebloses Ehepaar entdeckt. Für die 65 Jahre alte Frau sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 67 Jahre alte Ehemann sei am frühen Montagabend von Rettungskräften zunächst noch reanimiert worden, hieß es. Aber auch er starb kurz danach. Die Brandursache und Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Die Leichen sollten obduziert werden.