Bundesanwaltschaft Einsatz gegen mutmaßliche Terrorzelle: 15 Durchsuchungen Von dpa | 06.07.2023, 13:36 Uhr

Bei dem Einsatz gegen eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle hat es in Nordrhein-Westfalen 15 Durchsuchungen gegeben. Die Beamten wurden in Bielefeld, Bornheim, Düsseldorf, Ennepetal, Gelsenkirchen, Gladbeck, Kamen, Lippstadt, Warendorf und Witten aktiv, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf erklärte. Sieben Männer im Alter zwischen 20 und 46 Jahren seien festgenommen worden.