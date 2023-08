Kontrollen Einsatz gegen Messergewalt: Polizei filzt Tausende Menschen Von dpa | 26.08.2023, 18:31 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Einsatz gegen Messergewalt hat die Polizei in Düsseldorf und Köln Feiernde und Partygänger kontrolliert. Dabei wurden in der Nacht zu Samstag rund 10.000 Menschen kontrolliert, 420 Polizeikräfte waren im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. In Düsseldorf war der Schwerpunkt der Kontrollen die Waffenverbotszone in der Altstadt, in Köln waren es die Ringe der Innenstadt, wo viele sich am Freitagabend zum Feiern treffen.