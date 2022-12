Regionalbahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Einkaufswagen und Fahrrad auf Bahngleisen: Ermittlungen Von dpa | 27.12.2022, 11:18 Uhr

Durch offenbar mutwillig auf die Gleise gelegte sperrige Gegenstände sind rund um die Weihnachtsfeiertage zwei Züge beschädigt und Bahnfahrten abgebrochen worden. In beiden Fällen hätten die Züge nicht rechtzeitig halten können und seien auf einen Einkaufwagen und ein Fahrrad aufgefahren, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Köln mit. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.