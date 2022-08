ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Wesel Einjähriger Junge von Auto erfasst: Schwer verletzt Von dpa | 12.08.2022, 20:41 Uhr

Ein einjähriger Junge ist in Voerde (Kreis Wesel) schwer verletzt worden, als er von einem Auto erfasst wurde. Er sei am Freitagnachmittag von rechts kommend auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei am Abend mit. Der Junge musste per Rettungshubschrauber in ein Duisburger Klinikum gebracht werden. Die 43-jährige Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.