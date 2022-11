Kind in Attendorn jahrelang eingesperrt Foto: Markus Klümper/dpa up-down up-down Olpe Eingesperrtes Kind: Ermittlungen auch gegen Jugendamt Von dpa | 07.11.2022, 14:49 Uhr

Die Ermittlungen im Fall des Mädchens, das fast sein gesamtes Leben in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein soll, erstrecken sich laut Staatsanwaltschaft auch auf das Jugendamt. „Wir müssen auch beleuchten, ob das Jugendamt alles Notwendige getan hat, um den Fall aufzudecken“, sagte der Siegener Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss auf dpa-Anfrage am Montag. Wenn ein achtjähriges Mädchen mutmaßlich fast sieben Jahre lang in einem Haus versteckt werde, „stellt sich zwangsläufig die Frage, ob das Kind nicht früher hätte gefunden werden können“.