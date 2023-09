TV-Show Eine wichtige Nachricht für alle Helene-Fischer-Fans Von dpa | 01.09.2023, 14:23 Uhr | Update vor 11 Min. «Die Helene Fischer Show» kommt zurück ins Fernsehen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Die beliebte „Helene Fischer Show“ im ZDF wird in diesem Jahr am 1. und am 2. Dezember in Düsseldorf vor Live-Publikum aufgezeichnet. Das teilte der Konzertveranstalter Live Nation am Freitag mit. „Nachdem Helene Fischer gerade mit ihrer von Publikum und Medien gleichermaßen gefeierten Live-Tour alle Rekorde bricht, wird sie Ende des Jahres nach einer dreijährigen Pause endlich wieder mit ihrer eigenen TV-Show auf den Bildschirm zurückkehren.“ Diese Woche war bekanntgeworden, dass es dieses Weihnachten erstmals seit 2019 eine Fischer-Show im ZDF geben wird. Sie läuft am 25. Dezember.