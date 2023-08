Statistik Einbrüche in Schulen in NRW leicht gestiegen Von dpa | 05.08.2023, 08:13 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Zahl der Einbrüche in Schulen ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. 756 Einbrüche in Schulgebäude stellen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um knapp fünf Prozent dar, wie das Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf mitteilte. 2021 waren 721 Fälle registriert worden.