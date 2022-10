Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberhausen Einbruchsserie: Kinder und ein Jugendlicher gefasst Von dpa | 27.10.2022, 14:40 Uhr

Die Einbruchsserie gepaart mit Vandalismus an Oberhausener Schulen, Kindergärten und Turnhallen ist aufgeklärt. Sie gehe mutmaßlich auf das Konto von fast einem Dutzend Kindern (bis 13 Jahre) und einem 16 Jahre alten Jugendlichen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Wochenlang hatte eine Anfang September begonnene Einbruchsserie die Polizei in der Ruhrgebietsstadt beschäftigt.