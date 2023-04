Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Einbrecher von Wachmann in Bankfiliale überrascht: Flucht Von dpa | 14.04.2023, 08:20 Uhr

Ein Einbrecher ist am frühen Freitagmorgen in eine Bankfiliale in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) eingedrungen. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf und stieg so in die Räumlichkeiten der Bank ein, wie die Polizei mitteilte. Dabei löste er den Alarm aus. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes sah den maskierten Täter dann noch im Bereich der Kundenschließfächer. Als der den Wachmann erkannte, rannte er in ein Büro und flüchtete durch ein Fenster, wie es weiter hieß.