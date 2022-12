Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Einbrecher stehlen Nikoläuse aus Kita: Polizei ersetzt Beute Von dpa | 06.12.2022, 14:57 Uhr

Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Sankt Augustin mit zahlreichen gestohlenen Schokonikoläusen haben Polizistinnen kurzerhand für Nachschub gesorgt. Während der Tatortaufnahme am Dienstagmorgen habe bei den Kindern große Trauer über den Diebstahl geherrscht, teilte die Polizei mit. „Die Polizistinnen entschlossen sich, den Kindern dennoch einen schönen Nikolaustag zu bescheren und das Diebesgut auf „kurzem Dienstweg“ zu ersetzen“, hieß es in der Mitteilung. Spontan seien drei Paletten Schokonikoläuse gekauft und in der Kita verteilt worden.