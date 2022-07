ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Düren Einbrecher setzen Gaststätte unter Wasser Von dpa | 07.07.2022, 13:54 Uhr

Beim Versuch, eine Kaffeemaschine zu stehlen, haben Einbrecher eine Gaststätte in Düren unter Wasser gesetzt. Die Täter seien in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude eingestiegen und hätten unter anderem versucht, den Kaffeeautomaten zu stehlen. Dabei rissen sie die Wasserversorgung ab und sorgten so für eine komplette Überschwemmung des Lokals. Die Kaffeemaschine ließen sie dann übrigens trotzdem zurück: Sie sei den Tätern wohl zu schwer gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.