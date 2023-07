Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Kurioses Einbrecher laden in Krefeld die Falschen zum Mitmachen ein Von dpa | 25.07.2023, 16:37 Uhr | Update vor 41 Min.

Mit der Frage, ob sie nicht mitmachen wollen, sind zwei mutmaßliche Einbrecher in Krefeld an die Falschen geraten. Die 18 und 20 Jahre alten Männer hatten drei Passanten gefragt und nach deren Ablehnung zu zweit ein Lebensmittellager aufgebrochen, wie die Polizei in Krefeld am Dienstag berichtete.