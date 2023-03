Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Einbrecher halten Mutter und elfjährige Tochter fest Von dpa | 10.03.2023, 07:23 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Königswinter-Oberpleis (Rhein-Sieg-Kreis) haben die vier Verbrecher zwei Bewohnerinnen angetroffen. Einer der Täter hielt am Donnerstagabend die 46-jährige Mutter und ihre 11-jährige Tochter fest, während seine Komplizen die Wohnung durchsuchten, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurden die beiden bei dem Vorfall nicht.