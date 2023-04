Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund Einbrecher durch Standort gestohlener Kopfhörer überführt Von dpa | 16.04.2023, 13:39 Uhr

Ein 37-Jähriger hat in Dortmund mithilfe der Ortung seiner gestohlenen Kopfhörer drei Einbrecher überführt. Der Mann habe der Polizei am Samstagmorgen gemeldet, dass Unbekannte in der Nacht in seine Wohnung eingebrochen seien und unter anderem In-Ear-Kopfhörer geraubt hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil deren Standortbestimmung noch immer eingeschaltet gewesen sei, habe er der Polizei den Aufenthaltsort der Täter mitteilen können.