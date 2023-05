Ein Toter und Verletzte bei Explosion in Industriehalle Foto: Tim Oelbermann/dpa up-down up-down Unfall Ein Toter und drei Verletzte bei Explosion in Gevelsberg Von dpa | 28.05.2023, 11:05 Uhr

Bei einer Explosion in einer Industriehalle in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Mitarbeiter erlitten Rauchvergiftungen. Der tödlich verletzte Mann war am Samstag mit schwersten Verbrennungen von der Feuerwehr direkt im Eingangsbereich des Betriebs entdeckt worden, wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.