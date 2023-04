Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Ein Toter bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Von dpa | 27.04.2023, 11:14 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Düsseldorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand gegen Mitternacht im ersten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. In der verqualmten Wohnung fanden die Einsatzkräfte den Toten. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich wahrscheinlich um den 68 Jahre alten Mieter der Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.