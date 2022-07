Mick Jagger von den Rolling Stones bei einem Konzert im Ernst-Happel-Stadion. Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa/Archivbild FOTO: Hans Klaus Techt up-down up-down Frontmann Ein Ständchen in Lederhosen: Mick Jagger in Düsseldorf Von dpa | 27.07.2022, 17:04 Uhr

Ein Ständchen von Musikern in Lederhosen für Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger - und das ausgerechnet in Düsseldorf? Der Rocksänger, der am Dienstag seinen 79. Geburtstag feierte, bedankte sich auf Instagram für die vielen Glückwünsche und verwies dabei auf seinen Aufenthalt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.