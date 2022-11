Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Ein Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Bochum Von dpa | 26.11.2022, 10:16 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum ist ein Mensch gestorben. Vier weitere seien in der Nacht zum Samstag verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.