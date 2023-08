Demonstration Ein Jahr nach tödlichem Angriff: 10.000 beim CSD in Münster Von dpa | 26.08.2023, 18:21 Uhr | Update vor 1 Std. Christopher Street Day zieht durch Münster Foto: Helmut Etzkorn/dpa up-down up-down

Die tödliche Attacke auf einen CSD-Teilnehmer in Münster vor einem Jahr ist noch in schrecklicher Erinnerung. Beim diesjährigen Umzug blieb bis zum Ende der Veranstaltung alles friedlich. In Gedanken waren viele bei Malte C. - die Schlussparty fiel aus.