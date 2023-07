Wandern auf dem Eifelsteig Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Eifelsteig erneut mit Deutschem Wandersiegel zertifiziert Von dpa | 27.07.2023, 18:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Fernwanderweg Eifelsteig ist für drei weitere Jahre mit dem Deutschen Wandersiegel zertifiziert worden. Das Label des Deutschen Wanderinstituts bescheinige dem 313 Kilometer langen Steig von Aachen in Nordrhein-Westfalen nach Trier erneut „höchste Qualität“, teilte die Eifel Tourismus GmbH am Donnerstag in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit. Die Wegweisung sei top und die Markierungen seien nochmals verbessert worden.