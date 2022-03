Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Gütersloh Ehrlicher Finder gibt mehr als 1000 Euro bei Polizei ab Von dpa | 31.03.2022, 12:06 Uhr | Update vor 52 Min.

Ein 18-Jähriger hat auf einem Gehweg in Gütersloh ein Etui und - über mehrere Meter verteilt - mehr als 1000 Euro Bargeld gefunden. Der junge Mann habe nach dem Fund am Dienstag alles eingesammelt und der Polizei übergeben, teilte diese am Donnerstag mit. Die Beamten brachten die Fundsachen inklusive weiterer Unterlagen ins Fundbüro. Nachdem der Besitzer ausfindig gemacht worden war, habe dieser seine für immer verloren geglaubten Habseligkeiten später dort glücklich abholen können, hieß es.