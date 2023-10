Kempen Ehepaar und Hund leblos in Einfamilienhaus aufgefunden Von dpa | 22.10.2023, 16:18 Uhr | Update vor 2 Std. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Einfamilienhaus in Kempen bei Düsseldorf sind ein 75 Jahre alter Mann, seine 73 Jahre alte Ehefrau und ein Hund leblos aufgefunden worden. Ein Zeuge hat am Freitagnachmittag aus Sorge um seine Nachbarn das Haus betreten und das Ehepaar und das Tier aufgefunden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei Mönchengladbach gemeinsam am Sonntag mitteilten. Der Zeuge habe daraufhin die Polizei alarmiert.