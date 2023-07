Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Ehepaar nach Wohnungsbrand außer Lebensgefahr Von dpa | 25.07.2023, 14:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamm gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Diesen hätten die Ermittler bei einer Untersuchung in der Brandwohnung festgestellt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Die beiden Bewohner der Brandwohnung, eine 66-jährige Frau und ihr 70 Jahre alter Ehemann, seien mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.