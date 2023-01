Räumung von Lützerath Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Lützerath-Räumung Ehemalige landwirtschaftliche Halle wird abgerissen Von dpa | 12.01.2023, 11:50 Uhr

In Lützerath haben Arbeiter am Donnerstag damit begonnen, eine ehemalige landwirtschaftliche Halle abzureißen. Zwei Bagger seien im Einsatz, berichtete ein dpa-Reporter. In kurzer Zeit sei eine Außenwand entfernt worden.