Ehefrau niedergestochen: 55-Jähriger festgenommen Von dpa | 19.04.2023, 16:43 Uhr

Ein 55-jähriger Mann soll in Düsseldorf seine 20 Jahre jüngere Ehefrau niedergestochen und schwer verletzt haben. Zehn Streifenwagen seien im Rahmen einer Großfahndung ausgerückt, um dem flüchtigen mutmaßlichen Messerstecher die Fluchtwege abzuschneiden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Tatsächlich sei er nach wenigen Minuten in Tatortnähe festgenommen worden.