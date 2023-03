Landgericht Bielefeld Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Landgericht Bielefeld Ehefrau in Hinterhalt gelockt: Lebenslange Haft für Mord Von dpa | 14.03.2023, 14:50 Uhr

Für Verteidigung und Staatsanwaltschaft endete der Prozess gegen einen 51-Jährigen am Dienstag vor dem Landgericht Bielefeld mit einer Überraschung. Das Gericht wertete die Tat des Angeklagten als heimtückischen Mord und nicht als Totschlag - wie Staatsanwältin und Verteidiger in ihren Plädoyers. Dafür soll er jetzt lebenslang ins Gefängnis. Der Deutsche hatte seine 49-jährige Ehefrau am 31. Juli 2022 mit 36 Messerstichen umgebracht.