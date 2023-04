Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Mettmann Ehefrau beim Ausparken mit Auto überrollt Von dpa | 14.04.2023, 11:56 Uhr

Ein 84 Jahre alter Mann hat in Mettmann beim Ausparken die Kontrolle über sein Auto verloren und seine Ehefrau überrollt. Die 84-Jährige wurde am Donnerstag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.