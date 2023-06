Ecstasy-Pille «Blue Punisher» Foto: Ennio Leanza/Keystone/dpa/Symbolbild up-down up-down Drogen Ecstasy-Variante „Blue Punisher“ in NRW: Mehr Wirkstoff Von dpa | 29.06.2023, 05:58 Uhr

In Nordrhein-Westfalen sind seit 2021 mehrere Tausend „Blue Punisher“-Ecstasy-Tabletten sichergestellt und dem Landeskriminalamt (LKA) übergeben worden. Das teilte das LKA in Düsseldorf mit. Untersuchungen dieser Tabletten im kriminalwissenschaftlichen und -technischen Institut des LKA ergaben, dass die Gehalte des Hauptwirkstoffs MDMA stark variierten. In Mecklenburg-Vorpommern war am Montag ein 13 Jahre altes Mädchen im Krankenhaus gestorben, mutmaßlich nach der Einnahme der Ecstasy-Pille „Blue Punisher“.