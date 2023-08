Kriminalität E-Zigaretten gestohlen: Tankstellen-Mitarbeiter verletzt Von dpa | 25.08.2023, 07:49 Uhr | Update vor 48 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fünf Jugendliche haben in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) E-Zigaretten und Shisha-Tabak aus einer Tankstelle gestohlen und dabei eine Person leicht verletzt. Die Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren besprühten den Mitarbeiter der Tankstelle am Donnerstagabend mit Pfefferspray, nahmen die Tabakwaren und flüchteten zu Fuß, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Kunde, der die Tankstelle betrat, konnte einen der Jugendlichen festhalten, die restlichen vier wurden kurz darauf von der Polizei gestellt. Die Verletzungen des Mitarbeiters wurden vor Ort von Sanitätern versorgt.