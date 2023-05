Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Euskirchen E-Skateboard-Fahrer bewusstlos aufgefunden Von dpa | 01.05.2023, 14:51 Uhr

Ein 46-Jähriger ist bewusstlos auf einem Feldweg in Euskirchen entdeckt worden - neben ihm lag ein E-Skateboard. Der Mann sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen worden, berichtete die Polizei am Montag. Es gebe keine Zeugen des Unfallhergangs. Man gehe von einem Unfall ohne weitere Beteiligte aus. Das Verkehrskommissariat ermittele in dem Fall, der sich am Sonntag ereignete.