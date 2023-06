Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Notfälle E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf Von dpa | 09.06.2023, 05:22 Uhr

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagabend in Straelen (Kreis Kleve) gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 45-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei wohl ohne Fremdeinwirkung gestürzt.