Testphase für das E-Rezept Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheit E-Rezept-Pilotregion für Arztpraxen legt Vorhaben auf Eis Von dpa | 03.11.2022, 06:00 Uhr

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist eine große Aufgabe, die nur schleppend vorankommt. So ist es auch beim E-Rezept - einem Vorhaben, das einfach nicht in die Gänge kommen will. In der bundesweit einzigen Pilotregion wird nun die Reißleine gezogen.