Rhein-Kreis Neuss E-Auto fängt in Garage Feuer: Feuerwehr-Einsatz dauert lange Von dpa | 28.08.2023, 07:39 Uhr | Update vor 40 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Ein Elektroauto hat in einer Garage in Neuss Feuer gefangen und zu einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz geführt. Nachdem ein Anwohner die Einsatzkräfte wegen Rauchs am Sonntagmorgen herbeigerufen hatte, kam es nach Eintreffen des Löschzugs zu einer Explosion, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde durch die Trümmerteile niemand. In der Garage war ein Elektroauto in Brand geraten. Der „Löschangriff“ sei aufwendig gewesen, hieß es. Denn um die Batterie zu erreichen, musste das Fahrzeug erst noch angehoben werden. Nach dem Ablöschen wurde das Fahrzeug in einen Container mit Wasser gesetzt, um eine erneute Entzündung des Akkus zu verhindern.