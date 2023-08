E-Autos E-Auto explodiert in Garage in Neuss - Defekt am Akku Von dpa | 30.08.2023, 13:55 Uhr Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Die heftige Explosion in einer Garage in Neuss ist den Ermittlungen zufolge von einem parkenden E-Auto verursacht worden. Es habe ein Defekt am Akku des Autos zu einem Brand und aus dem Akku austretendes Gas zu der Explosion am Sonntag geführt, teilte die Polizei in Neuss am Mittwoch mit.