Gewitter DWD: Unwetterwarnung für Teile des Sauer- und Siegerlandes Von dpa | 29.07.2022, 18:12 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in Teilen Nordrhein-Westfalens. Im Märkischen Kreis, dem Hochsauerland und den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein können demnach am Freitagabend durch Unwetter und Blitzschlag schwere Schäden an Gebäuden entstehen und Bäume entwurzelt werden. Auch seien örtliche Überschwemmungen möglich. Die Meteorologen raten, sich in den betroffenen Regionen nicht im Freien aufzuhalten.