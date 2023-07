Gewitter Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter DWD rechnet mit teils kräftigen Gewittern in NRW Von dpa | 15.07.2023, 12:42 Uhr | Update vor 1 Std.

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen am Samstag gegen Regenschauer und Gewitter wappnen. Bereits ab dem Vormittag komme es zu schauerartigem, teils gewittrigem Regen sowie lokal zu Starkregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Laufe des Samstags gebe es lokal weitere mitunter kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Dabei sei die Südosthälfte des Landes besonders stark betroffen, sagte ein DWD-Meteorologe. Sollte es mehrfach gewittern, was nicht auszuschließen sei, könne es lokal zu Überschwemmungen kommen. Auch umgestürzte Bäume sind demnach als eine Folge von Sturmböen nicht ausgeschlossen. Ab den Abendstunden, sagte der Meteorologe, beruhige sich die Lage dann jedoch langsam.