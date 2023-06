Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimakrise DWD: Juni 2023 zweitwärmster in NRW seit Aufzeichnungsbeginn Von dpa | 29.06.2023, 17:11 Uhr

Der zu Ende gehende Monat wird voraussichtlich als zweitwärmster Juni in Nordrhein-Westfalen seit dem Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. Davon geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Monatsbilanz aus. Das Temperaturmittel lag im Juni 2023 mit 19,1 Grad um 3,7 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Nur im Juni 2019 lag das Temperaturmittel bisher noch höher.