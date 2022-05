Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein Wetterdienst DWD erwartet in NRW erneut Unwetter: Tornados möglich Von dpa | 23.05.2022, 12:51 Uhr

Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet mit neuen Gewittern. Ab Montagmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermehrt mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Zudem bestehe weiterhin ein geringes Risiko für Tornados. Der DWD könne, wie bereits am Freitag, am Mittag wieder Unwetterwarnungen für verschiedene Landkreise herausgeben, sagte ein Meteorologe