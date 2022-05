Spaziergänger gehen bei Wind und Regen über einen Strand. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Wüstneck Wetter DWD: Amtliche Unwetterwarnung für weite Teile von NRW Von dpa | 19.05.2022, 15:32 Uhr | Update vor 39 Min.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagnachmittag für das westliche Nordrhein-Westfalen eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreichte laut dem DWD zunächst den Westen des Münsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Vielerorts verdunkelte sich dort am Nachmittag schlagartig der Himmel: Es begann zu regnen, zu donnern und zu blitzen. Laut dem DWD müssten die Menschen am Nachmittag im gesamten Bundesland mit orkanartigen Böen, Hagelkörnern und heftigem Starkregen rechnen.