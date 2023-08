Essen Dutzende Tiere aus Wohnung gerettet Von dpa | 09.08.2023, 13:47 Uhr | Update vor 33 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Etwa 60 zum Teil besonders geschützte Tiere haben Einsatzkräfte in einem Einfamilienhaus in Essen gefunden und in verschiedene Pflegestellen gebracht. Nach Hinweisen auf die verbotene Haltung besonders geschützter Vögel hätten Veterinäramt, Naturschutzbehörde und die Polizei das Haus mit einem Durchsuchungsbeschluss durchkämmt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie fanden demnach bei dem Einsatz am vergangenen Freitag zahlreiche Vogelkäfige und Ställe und einen ausgebauten Keller mit frei fliegenden Vögeln.