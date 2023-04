Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Dutzende Hochzeitsgäste erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung Von dpa | 09.04.2023, 10:46 Uhr

Bei einer Hochzeit in Düsseldorf haben sich mehrere Dutzend Gäste eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen. Die Hochzeitsgesellschaft habe am Samstagabend den Rettungsdienst zunächst wegen der akuten Kreislaufprobleme eines Menschen alarmiert, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Als der Kohlenmonoxid-Melder des Rettungsdienstes anschlug, forderten die Einsatzkräfte die rund 150 bis 200 Hochzeitsgäste dazu auf, den Keller des ansonsten leeren Bürogebäudes zu verlassen und riefen weitere Einsatzkräfte hinzu.