DLRG Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettervorhersage Durchwachsenes Wetter zum Wochenstart in NRW Von dpa | 24.07.2023, 11:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Zum Endspurt der Sommerferien müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf durchwachsenes Wetter einstellen. Am Montag sind den gesamtem Tag über Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich, lokale Unwetter seien nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt kann es bei Schauern und Gewittern Sturmböen geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad. In der Nacht bleibt es stellenweise nass.