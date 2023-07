Herbert Reul Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Extremismus Durchwachsene Erfolgsbilanz der Aussteigerprogramme Von dpa | 27.07.2023, 13:29 Uhr

Das nordrhein-westfälische Aussteigerprogramm „Spurwechsel“ hat laut Innenministerium seit seinem Start im Jahr 2001 in 198 Fällen eine Distanzierung vom Rechtsextremismus bewirkt. Das geht aus einer am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine AfD-Anfrage hervor.