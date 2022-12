Reichsbürger Reisepass Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Durchsuchungen wegen Umsturzplänen auch bei NRW-Polizistin Von dpa | 07.12.2022, 12:36 Uhr

Bei der bundesweiten Durchsuchungsaktion wegen möglicher Umsturzvorbereitungen in Deutschland hat es nach dpa-Informationen auch eine Durchsuchung bei einer Polizistin in Nordrhein-Westfalen gegeben. Ein Sprecher des NRW-Innenministerium wollte das am Mittwoch nicht kommentieren.