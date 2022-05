Der Eingang der Realschule am Schloss Borbeck wird von der Polizei bewacht. Foto: Fabian Strauch/dpa FOTO: Fabian Strauch Polizei Durchsuchungen von Schulen beendet: Nichts gefunden Von dpa | 13.05.2022, 05:23 Uhr

Die Polizei in Essen hat die Durchsuchung von zwei Schulen in Essen beendet und keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Das sagte ein Sprecher am Donnerstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur.