Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Polizeiermittlungen Durchsuchungen nach Massenschlägerei in Castrop-Rauxel Von dpa | 27.07.2023, 17:17 Uhr | Update vor 52 Min.

Gut einen Monat nach einer Massenschlägerei in Castrop-Rauxel hat die Polizei mehrere Gebäude durchsucht und Waffen sowie Beweismittel sichergestellt. Am Donnerstagmorgen seien drei Wohnungen und eine kleine Gewerbeeinheit in der Stadt durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Dabei seien auch Spezialkräfte der Polizei, eine Hundertschaft sowie mehrere Diensthunde zum Einsatz gekommen. Die Beamten hätten unter anderem Messer, mehrere Schreckschusspistolen, Handys, Datenträger und Kleidung sichergestellt. Von zwei Männern seien Personalien aufgenommen worden. Insgesamt sei der Einsatz „störungsfrei“ verlaufen, hieß es. Die Beweismittel sollten nun ausgewertet werden.