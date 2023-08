Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Ermittlungen Durchsuchungen bei Polizisten: Illegale Inhalte in Chats Von dpa | 02.08.2023, 14:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen illegaler Inhalte in Chats ist die Essener Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegen Polizeibeamte in mehreren Behörden vorgegangen. Es seien Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, teilte die Polizei Recklinghausen am Mittag mit.